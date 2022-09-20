Денний центр захоплений переселенцями | Le centre de jour pris d’assaut par les migrants

Денний центр для мігрантів у самому центрі Брюсселя святкує своє 5-річчя. Нарешті... святкування може бути не зовсім правильним терміном... З 2017 року тисячі чоловіків і жінок штовхали двері цього центру, яким спільно керують кілька асоціацій. Але за рік криза прийому загострилася. Сотні мігрантів опиняються на вулиці, оскільки центри Fedasil повністю перенасичені. Раптом центр виявляється захопленим штурмом. Сотні мігрантів щодня чекають, поки двері відкриються, і більшість з них спали надворі.

Деякі спали на тротуарі місяцями через брак місця в центрах Fedasil. Тому денний центр, гуманітарний центр, це єдине місце, де вони можуть провести день у теплі, поїсти, отримати одяг. Але з кожним днем ​​центр захоплюється дедалі більше, і запаси закінчуються. За весь день роздається 1000 прийомів їжі.

Мігранти шукають суттєвої допомоги, яку бельгійська держава не може надати. Бельгійську державу вже більше 1000 разів засуджували за недотримання права на прийом.