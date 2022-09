Денний центр захоплений переселенцями | Le centre de jour pris d’assaut par les migrants

Le centre de jour destiné aux migrants, au coeur de Bruxelles, fête ses 5 ans. Enfin… fêter n’est peut-être pas tout à fait le bon terme… Depuis 2017, des milliers d'hommes et de femmes poussent la porte de ce centre co-géré par plusieurs associations. Mais depuis un an, la crise de l'accueil empire. Des centaines de migrants se retrouvent à la rue, car les centres Fedasil sont complètement saturés. De coup, le centre se retrouve pris d'assaut. Des centaines de migrants attendent chaque jour que les portes s’ouvrent et la plupart d’entre eux ont dormi dehors.

Certains dorment sur le trottoir depuis des mois, faute de place dans les centres Fedasil. Le centre de jour, un centre humanitaire, est dès lors le seul endroit où ils peuvent passer la journée au chaud, manger, recevoir des vêtements. Mais le centre est pris d’assaut un peu plus chaque jour et les stocks comment à manquer. Sur une journée entière, 1000 repas sont distribués.

Les migrants cherchent une aide indispensable que l’Etat belge n’est pas en mesure de leur donner. L’Etat belge a d’ailleurs déjà été condamné plus de 1000 fois pour non-respect du droit à l'accueil.