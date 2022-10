Важливо: Центр реєстрації переїжджає! | Le centre d'enregistrement déménage

Important : Le centre d’enregistrement déménage !

Fini le Heysel, c’est désormais au centre EUROSTATION que les Ukrainiens pourront effectuer leurs toutes premières démarches en Belgique. L’adresse : Place Victor Horta, 40, 1060 Saint-Gilles – 6ème étage (tout près de la Gare du Midi). Dès ce lundi 24 octobre, les demandeurs de protection temporaire y seront accueillis.

Comme au Heysel, on trouvera sur place des personnes travaillant pour l’Office des Etrangers, Fedasil et la Croix-Rouge (toujours avec son dispositif accueil, espace enfants, catering et cellule médicale, dont intervenants psycho-sociaux).

Les horaires restent identiques : accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h (sauf les 31 octobre et 1er novembre – fermeture en raison de la Toussaint). Les accompagnateurs ne sont pas autorisés.

Toutes les infos pratiques :

via ce lien ! Le Centre d’enregistrement pour demande de Protection temporaire déménage au 40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles - Ukraine (info-ukraine.be)

Pourquoi ce déménagement ?

Le nombre de personnes qui arrivent d’Ukraine a fortement diminué.

On ne recense plus que 150 demandes quotidiennes de protection temporaire, contre plus ou moins 2000, tous les jours, au plus fort de la crise.

Quelques chiffres

Au total, 58 500 personnes ukrainiennes ont transité au Heysel pour faire une demande de protection temporaire( dont plus de 60% sont des femmes et 34% sont des mineurs).

" Au Heysel, la Croix-Rouge de Belgique a distribué plus de 2500 kits d’hygiène. Les secouristes ont réalisé plus de 2000 consultations, et nos équipes psycho-sociales ont pris en charge 50 interventions auprès des primo-arrivants " précise Nancy Ferroni, responsable communication. A ce jour, 1200 volontaires de la Croix-Rouge ont participé à l’accueil des Ukrainiens.