Важливо: Центр реєстрації переїжджає! | Le centre d'enregistrement déménage

Немає більше Heysel, тепер у центрі EUROSTATION українці зможуть зробити свої перші кроки в Бельгії. Адреса: Place Victor Horta, 40, 1060 Saint-Gilles – 6 поверх. Це дуже близько до залізничного вокзалу Гар-дю-Міді.

З цього понеділка, 24 жовтня, за цією адресою прийматимуть претендентів на тимчасовий захист.

Як і в Heysel, є люди, які працюють в офісі імміграції, Fedasil і Червоному Хресті (завжди з його системою прийому, дитячою зоною, управлінням громадського харчування та медичним пунктом, включаючи психосоціальних працівників).

Графік роботи залишається незмінним: прийом з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 16:00 (крім 31 жовтня та 1 листопада – вихідний у зв’язку з Днем усіх святих). Супровід не дозволяється.

Вся практична інформація: за цим посиланням!

Починаючи з 24 жовтня 2022 року Реєстраційний центр надання тимчасового захисту змінює своє місцезнаходження. Його нова адреса : 40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles - Ukraine (info-ukraine.be)

Чому цей крок?

Кількість людей, які прибувають з України, різко скоротилася.

Зараз є лише 150 щоденних запитів на тимчасовий захист, у порівнянні з більш-менш 2000 щодня в розпал кризи.

Деякі цифри

Всього через Heysel пройшли 58,5 тис. українців, щоб отримати тимчасовий захист (з них понад 60% – жінки та 34% – неповнолітні).

"У Хейзелі Бельгійський Червоний Хрест роздав понад 2500 гігієнічних наборів. Рятувальники провели понад 2000 консультацій, а наші психолого-соціальні групи взяли на себе 50 інтервенцій з новоприбулими", – пояснює Ненсі Ферроні, менеджер з комунікацій. На сьогоднішній день у зустрічі українців взяли участь 1200 волонтерів Червоного Хреста.