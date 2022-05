Le Centre d’art Urbain voit le jour à Bruxelles

Le centre d’art propose aussi des initiations au grand public chaque premier samedi du mois et des expos temporaires de trois mois. "Quand on a su qu’il y avait cet événement à Bruxelles, on s’est précipités. On est même arrivés un peu trop tôt", plaisante cette toute première visiteuse amatrice de graffitis, venue de Liège, séduite par la formule inédite. Plus loin, c’est un couple de voisins, qui a poussé la porte : "On est dans un quartier plutôt huppé de Bruxelles, observe l’un d’eux. Je pense que ce centre a tout à fait sa place ici pour rapprocher des mondes qui, sinon, ne se rencontreraient pas tout à fait". Le Centre d’art Urbain est désormais ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis.