Le centre d'animations de la vallée de Rabais appartiendra bientôt au passé

Ce mardi, la démolition du centre d'animations situé dans la vallée de Rabais, entre Ethe et Virton, a été lancée.

Le bâtiment était particulièrement fréquenté dans les années 80 et 90 avant d'être laissé à l'abandon. Mais depuis peu, l'endroit a été racheté par la société Ardennor qui y projette notamment la création d'une nouvelle base de loisirs et de 140 lodges. "Ils ont décidé que cet immeuble était difficile à rénover sur le plan énergétique et quand on voit effectivement les matériaux, c'est le cas", constate Vincent Wauthoz, échevin de l'urbanisme et du tourisme de Virton. "Évidemment, il y a toujours un regret pour tout le monde quand on voit ça...".

En effet, sur les réseaux sociaux, la démolition du bâtiment éveille une certaine nostalgie chez ceux qui ont connu les heures de gloire de la vallée de Rabais. "Tous les touristes, mais aussi tous les gens de la région venaient se baigner ici et faire du pédalo. Il y avait des bals aussi pendant tout un temps", poursuit l'échevin. "Mais voilà, c'est pour reconstruire quelque chose de plus fonctionnel".

Contacté, le promoteur nous explique que la demande de permis unique pour le hameau de vacances a été déposée au début de cette semaine. La procédure est encore longue avant les premiers aménagements, mais la fin des travaux est espérée pour fin 2024 voire début 2025. À savoir que les lodges seront implantés sur le versant situé côté Ethe-Belmont.

En parallèle, un autre projet avait été présenté à la Ville de Virton par la coopérative Eco-Dev de Hannut avec la création d'une quarantaine de résidences secondaires entre le camping Floréal et le Clos des Horlès. "Je ne sais pas si celui-là va se faire. En tout cas, on n'a plus de nouvelles", conclut Vincent Wauthoz.