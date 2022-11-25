Транзитно-приймальний пункт "Аріана" знову приймає українців | Le centre d'accueil de transit Ariane accueille à nouveau des Ukrainiens

Федеральний транзитний центр прийому Ariane, розташований у Волуве-Сен-Ламберті у Брюссельському регіоні, знову приймає українських біженців. Вразливі люди мають пріоритет, підтверджує офіс держсекретаря з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Як відомо, люди, які тікають від вторгнення в Україну російської армії та прибувають до Бельгії, повинні зареєструватися в Управлінні у справах іноземців, звернувшись до центру Ariane. Тих, хто потребує житла, потім довіряють регіонам. Чекаючи на піклування, вони могли залишатися в цьому транзитному приймальному пункті кілька днів. Але центр Ariane вичерпав свої можливості. І кожен має своє трактування цієї ситуації.

З одного боку, фламандський міністр житлового будівництва Матіас Діпендале вказав фламандському парламенту на "підвищений тиск регулярної кризи надання притулку" та федеральний уряд, який "не забезпечив погодженого кризового прийому з жовтня". Напередодні міністр житлового будівництва Валлонії Крістоф Колліньйон оцінив, що "проблема полягає не у Валлонії, яка не хоче виконувати свою роль, а в кризі прийому, яку не передбачили і якою погано керують федеральні".

Південь країни (тобто Валлонія) також був виділений Фландрією через недотримання своїх зобов’язань. З іншого боку, у федеральному агентстві Fedasil, яке відповідає за прийом шукачів притулку, повідомили, що наплив пов’язаний переважно з тим, що в містах різних регіонів важче знайти місця.

За словами офісу федерального держсекретаря Ніколь де Мур, місткість центру Ariane має вистачити для розміщення всіх українських біженців протягом п'яти днів. Але проблема в тому, що передати в приймальню в області через п'ять днів часто не вдається.