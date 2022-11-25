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Ukraine - Україна

Транзитно-приймальний пункт "Аріана" знову приймає українців | Le centre d'accueil de transit Ariane accueille à nouveau des Ukrainiens

© DR

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Belga

Федеральний транзитний центр прийому Ariane, розташований у Волуве-Сен-Ламберті у Брюссельському регіоні, знову приймає українських біженців. Вразливі люди мають пріоритет, підтверджує офіс держсекретаря з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Як відомо, люди, які тікають від вторгнення в Україну російської армії та прибувають до Бельгії, повинні зареєструватися в Управлінні у справах іноземців, звернувшись до центру Ariane. Тих, хто потребує житла, потім довіряють регіонам. Чекаючи на піклування, вони могли залишатися в цьому транзитному приймальному пункті кілька днів. Але центр Ariane вичерпав свої можливості. І кожен має своє трактування цієї ситуації.

З одного боку, фламандський міністр житлового будівництва Матіас Діпендале вказав фламандському парламенту на "підвищений тиск регулярної кризи надання притулку" та федеральний уряд, який "не забезпечив погодженого кризового прийому з жовтня". Напередодні міністр житлового будівництва Валлонії Крістоф Колліньйон оцінив, що "проблема полягає не у Валлонії, яка не хоче виконувати свою роль, а в кризі прийому, яку не передбачили і якою погано керують федеральні".

Південь країни (тобто Валлонія) також був виділений Фландрією через недотримання своїх зобов’язань. З іншого боку, у федеральному агентстві Fedasil, яке відповідає за прийом шукачів притулку, повідомили, що наплив пов’язаний переважно з тим, що в містах різних регіонів важче знайти місця.

За словами офісу федерального держсекретаря Ніколь де Мур, місткість центру Ariane має вистачити для розміщення всіх українських біженців протягом п'яти днів. Але проблема в тому, що передати в приймальню в області через п'ять днів часто не вдається.

 

Le centre d'accueil de transit Ariane accueille à nouveau des Ukrainiens

Le centre d'accueil de transit fédéral Ariane, situé à Woluwe-Saint-Lambert en Région bruxelloise, accueille à nouveau des réfugiés ukrainiens. Les personnes vulnérables sont prioritaires, confirme le cabinet de la secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor.

Vous le savez, les personnes qui fuient l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe et qui arrivent en Belgique doivent s'enregistrer auprès de l'Office des étrangers en se rendant au centre Ariane. Ceux qui ont besoin d'un hébergement sont ensuite confiés aux Régions. En attendant d'être pris en charge, ils pouvaient rester dans ce centre d'accueil de transit pendant quelques jours. Mais le centre Ariane est arrivé à ses limites de capacité. Et chaque a son interprétation de cette situation.

D'un côté, le ministre flamand du Logement Matthias Diependaele a pointé au Parlement flamand la "pression accrue de la crise régulière de l'asile" et un gouvernement fédéral qui "n'a pas fourni l'accueil de crise convenu depuis octobre". La veille, le ministre wallon du Logement Christophe Collignon avait estimé que "le problème, ce n'est pas la Wallonie qui ne ferait pas sa part, c'est une crise de l'accueil qui n'a pas été anticipée et qui est mal gérée par le Fédéral".

Le sud du pays (la Wallonie donc) avait également été pointé du doigt par la Flandre pour ne pas respecter ses engagements. D'autre part, Fedasil, l'agence fédérale en charge l'accueil des demandeurs d'asile, avait été informée que l'afflux était principalement dû au fait qu'il était plus difficile de trouver des places dans les villes et communes des différentes Régions.  

Selon le cabinet de la secrétaire d'État fédérale Nicole de Moor, la capacité du centre Ariane devrait être suffisante pour accueillir tous les réfugiés ukrainiens pendant cinq jours. Mais le problème c’est que le transfert vers l'accueil en région au bout de cinq jours n'aboutit souvent pas.

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