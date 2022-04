Le Centre culturel du Brabant Wallon enfin prêt à dévoiler son agenda culturel local

D’ici le 3 mai, les visiteurs qui cliqueront sur ce lien découvriront un curieux décompte : "Plus que X jours pour découvrir agendaBW, l’agenda culturel du Brabant wallon"… En effet, le nouvel agenda culturel de la province du Brabant Wallon verra le jour très prochainement ! Le projet, piloté par le Centre culturel du Brabant Wallon et développé en partenariat avec out.be, a pour objectif de réunir les propositions de sorties culturelles et artistiques de la région, en proposant une offre décrite selon les envies et besoins de chacun.

Cet agenda naît dans une volonté de valoriser la diversité de l’offre culturelle, mais aussi les lieux touristiques et patrimoniaux du Brabant Wallon. Dans le contexte de crise actuelle, il est plus que jamais important pour le CCBW de travailler à une plus grande accessibilité à la culture, à sa démocratisation et à son ouverture. De plus, la région est le témoin d’une culture forte et originale, en dehors des grandes villes. L’agenda a donc pour objectif d’apporter une vitrine exhaustive de la culture dans les terres brabançonnes.