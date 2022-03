Le centre culturel de Verviers propose huit événements autour de la journée internationale des droits des femmes

Nul besoin de mentionner que la place des femmes est absente dans l’espace public : quasiment aucune rue, aucune place, aucun monument ne fait référence aux femmes. Pourtant, nombreuses d’entre elles ont marqué l’histoire et ont contribué activement au développement de notre société. Ce sont ces femmes qui seront mises à l’honneur les 5 et 8 mars dans les rues de Verviers. Une balade de 3,5km, en partenariat avec le CIEP – le Centre d’Information et d’Éducation Populaire, sera prévue afin de remettre en valeur ces grandes dames qui ont façonné la ville.

"On a été creusé dans l’histoire pour trouver des Verviétoises qui ont fait des choses géniales. On a donc choisi une douzaine de biographies verviétoises pour les mettre en lumière. On va se balader dans les rues et, à chaque fois symboliquement les renommer. Ces rues ne sont évidemment pas choisies au hasard. Ce sont des endroits où ces femmes ont vécus, ont travaillé, se sont illustrées. Il y a des parcours vraiment très intéressants. Je pense notamment à Mathilde Leruth, une résistante qui a sauvé des Juif·ves dans un orphelinat en plein cœur de Verviers. Il y a aussi Marie Mineur, une grande syndicaliste qui s’est battue pour le droit des ouvriers et la place des femmes. C’est une manière pour nous de ramener sur le débat public le manque de visibilité des femmes au cœur même des villes", commente Alexy Mesrour.