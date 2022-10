Le Centre culturel de Seraing fête le 25e anniversaire de Tarantella Qui

Le Centre culturel de Seraing propose la 25e édition de Tarantella Qui. Depuis un quart de siècle, cet événement célèbre l’immigration italienne et plus largement, l’interculturalité.

En 1998, une association italienne de Seraing ambitionne d’accueillir les musiciens du prestigieux conservatoire italien de Piacenza. A la recherche d’une salle de spectacle, cette association s’adresse à Philippe Anciaux, alors directeur du Centre culturel de Seraing. Angelo Santamaria est une des chevilles ouvrières de Tarantella Qui. Il se souvient." Vous tombez bien ! Nous a-t-il dit. C’était vraiment magnifique car il nous a dit qu’il envisageait depuis un moment de créer quelque chose avec la communauté italienne de Seraing et plus largement, de la région liégeoise". Tarantella Qui voit le jour. La première édition rassemble pas moins de trente-sept associations italiennes. "Malheureusement, la relève n’a pas été assurée, des gens nous ont quittés et aujourd’hui beaucoup d’associations qui étaient là au début n’existent plus" déplore Diana Furia, coordinatrice de Tarantella Qui depuis la première édition. Mais si le nombre de ces associations italiennes a diminué au fil du temps, elles ont été rejointes par d’autres, issues cette fois de la communauté marocaine, turque ou encore africaine, elles aussi bien présentes dans la région. "L’immigration italienne en Belgique date de 1946 et l’expérience que nous avons acquise durant toutes ces années, nous devons la mettre au service des autres communautés qui sont arrivées après nous" poursuit Angelo Santamaria.

Alors que la droite vient de l’emporter en Italie, un événement tel que Tarantella Qui se révèle sans doute d’autant plus pertinent. "Le but c’est aussi d’essayer de toucher les plus jeunes et de leur transmettre l’envie de partager avec d’autres cultures, l’envie de vivre ensemble" conclut-il.

Musique, théâtre, cinéma, folklore, gastronomie… La 25e édition de Tarantella Qui se déroulera du 7 au 30 octobre.