Le centre culturel de Mouscron dévoile son programme et passe en mode printemps pour le mois de mars

La suite des festivités est assurée par un concert, le 18/03, de Vincent Taloche, qui rend hommage à Bourvil et à son répertoire. Quelques jours plus tard, c’est le spectacle A cheval sur le dos des oiseaux, magnifique monologue de Véronique Dumont qui prendra place sur la scène. On y découvre le quotidien populaire de Carine, entre alcool, déterminisme social et amour familial. Un spectacle pour mettre en lumière les voix issues de milieux précaires, peu entendues et souvent tues.

D’autres évènements sont prévus au CCM, dont l’agenda complet est à retrouver en ligne.

Informations pratiques

Centre culturel de Mouscron

Place Charles de Gaulle 10 – 7700 Mouscron