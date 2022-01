Le centre culturel de Mouscron annonce son programme culturel pour le mois de janvier

Dès le 20/01, le nouveau spectacle Baudelaire : L’Héautontimorouménos sera présenté, interprété par la compagnie du Théâtre de la Chute. Combinant l’intime, le musical et la poésie, L’Héautontimorouménos propose de redécouvrir le répertoire du célèbre poète français. Les textes sont parlés ou chantés sur des compositions blues rock originales et live. Le deuxième événement de janvier combine également la poésie et la musique, avec La Traversée, le 24/01. Lors d’un voyage sur un paquebot qui relie Le Havre à New York en 1950, une jeune femme rencontre un pianiste virtuose. Ils se retrouvent lors de nombreuses soirées où ils échangent alors sur leurs vies, leurs peines et leurs rêves… Avec Valentine Jongen & Guillaume Vincent.