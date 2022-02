Le Centre Culturel de Libramont annonce son beau programme pour le mois de février

Dans ce spectacle multirécompensé, un homme et une femme se croisent. Du flash-back au cauchemar, des souvenirs épars aux désirs obsédants, le spectateur est libre de reconstituer le puzzle d’une relation rêvée ou passée, l’histoire d’un couple brisé ou idéalisé. Entre les empreintes fugaces et le fantasme, le geste et la parole cohabitent intimement au point de créer des croisements et glissements poétiques, des renversements de sens burlesques et des tableaux corporels d’un puissant impact visuel.

"Joséphina" de la Cie Chaliwaté pose ses valises à Libramont. Du théâtre gestuel pour explorer la relation entre une femme et un homme, à travers une poésie visuelle et une inventivité corporelle éblouissantes. Joséphina est envoûtant(e) !