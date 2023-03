Le Centre culturel de Dinant fête ses 50 ans dans les villages !

Rendez-vous à Falaën ce 17 mars à 20H pour la projection du film "Les Folies Fermières" une comédie basée sur l’histoire vraie et incroyable de David, jeune agriculteur qui décide de monter un cabaret à la ferme pour sauver son exploitation. Le film sera suivi d’une dégustation de produits locaux et d’un débat avec les agriculteurs et artisans. Prix : 5 €.

Le 27 mai, ce sera à Yvoir, dans le cadre d’une journée famille et culture, le spectacle musical Nerds revisitera les années 90’s en mode brassband de ouf dans la cour de la Vieille Ferme de Godinne à 18h30. Prix : 5 €.

Le 30 juin, en la salle communale de Noiseux à partir de 19h30, le public a rendez-vous avec Jean-Luc Piraux et son spectacle " Rage dedans " : crise conjugale, épuisement professionnel, internement psychiatrique… A la fois hilarant et poignant, Jean-Luc Piraux explore comme jamais ses propres ombres. Prix : 5 €.

Le 26 aout, direction Gedinne où le groupe Erlendis invite à un voyage musical en Scandinavie, à la découverte de la mythologie viking et de la musique folk de Norvège, Suède ou encore du Danemark. Le lieu et l’heure seront précisés ultérieurement. Prix : 5 €. En partenariat avec la commune et le conseil culturel de Gedinne.

Toutes les infos via le site https://www.ccdinant.be/