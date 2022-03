Le Centre culturel de Bastogne présente le travail coloré de deux artistes de la région avec l’exposition "Éclats"

Le Centre culturel de Bastogne est ravi de pouvoir retrouver son public et il a bien l’intention de le gâter. La saison continue en effet jusqu’en été, avec de nombreuses activités culturelles : concerts, expositions, spectacles ou encore stages pour les plus jeunes. En cette fin de mois de mars, zoom sur l’exposition Éclats.

Éclats présente le travail de deux artistes habitantes de Bastogne : Delphine Van Daele & Kathleen Husken. Au moyen de leurs toiles très colorées, elles repoussent les limites du concret pour stimuler l’imagination de leurs visiteurs. Aplats de couleurs, matière, symétrie et abstraction, cette exposition est propice à l’évasion et à la rêverie. Delphine Van Daele & Kathleen Husken créent ici un nouvel espace de réflexion, presque de méditation, où les repères comme le temps et l’espace sont brouillés. La lumière côtoie l’ombre, la couleur côtoie la sobriété et le vide est lié au plein.