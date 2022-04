Le centre culturel d’Aiseau-Presles apprend la cuisine responsable aux enfants

Ce choix n’est pas anodin et se veut engagé autour des problèmes écologiques des années présentes et à venir. Gestion des déchets, consommation de produits locaux et de saison sont les maîtres mots des activités. Au programme : réalisation de nombreuses recettes à base d’ingrédients achetés dans le commerce du village. L’objectif est aussi de mettre au centre des assiettes les fruits et légumes de chez nous. Les enfants disposent même d’un potager aromatique pour améliorer leurs recettes. L’idée est aussi de créer et customiser son matériel de petit cuisinier, les enfants peuvent par exemple personnaliser leur set de table ou leur tablier. Tous les repas réalisés par les enfants sont consommés par ceux-ci.

Le centre culturel a aussi reçu une subvention de la commune d’Aiseau-Presles. Une manière de récompenser l’initiative et de faciliter l’organisation des activités. Les apprentis cuisinier s’exerceront tout au long de cette deuxième semaine de vacances de Pâques.