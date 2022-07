Le centre commercial de Copenhague, dans lequel trois personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées lors d'une fusillade commise au début du mois, a rouvert ses portes lundi.

"Merci pour votre soutien ! Nous sommes heureux de vous voir", a publié la galerie marchande Field's sur sa page Facebook.

Field's abrite plus de 130 commerces et est l'un des plus grands centres commerciaux du Danemark.