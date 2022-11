Le "Centre Climat" inauguré à Uccle : les recherches climatiques regroupées en un seul endroit

Le Centre Climat est installé sur le site de la Division Espace de la Politique scientifique fédérale belge (BELSPO) à Uccle. Il regroupera et coordonnera la recherche climatique des institutions scientifiques fédérales (Institut royal météorologique, Institut royal d’Aéronomie spatiale de Belgique, Observatoire royal de Belgique, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Musée royal de l’Afrique centrale et Sciensano) afin d’accroître l’impact stratégique et la cohérence des programmes de recherche.

Ce Centre climatologique établira une collaboration structurelle avec les universités et les centres de recherche sur les défis climatiques mondiaux complexes. Grâce à la complémentarité et à la collaboration interdisciplinaire, un niveau de recherche plus élevé est recherché pour les institutions impliquées.