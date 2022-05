Le Centenaire des Cités-Jardins

Aujourd’hui, les 23 cités-jardins bruxelloises célèbrent leur cent ans, environ ! L’occasion de revenir sur leur histoire mais également de profiter d’un tas d’animations pour fêter cet anniversaire.

À l’origine, la cité-jardin est un concept britannique, inventé à la charnière des 19e et 20e siècles. L’idée est alors d’offrir une espèce de compromis entre la ville, déjà grouillante et polluée, et la campagne, située trop loin des lieux de travail. À Bruxelles, après la première guerre mondiale, on manque de logements. Alors les pouvoirs publics construisent des ensembles de maisons identiques, donc meilleur marché. Ça ne dure qu’un temps : la suite de l’histoire, ce seront des barres d’immeubles… Aujourd’hui elles sont redevenues pittoresques et désirables ; alors jusqu’au 29 mai, il y aura des visites, des fêtes de quartier, des expos, des apéros et de la convivialité.