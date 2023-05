Le centenaire de la naissance de György Ligeti

Ce dimanche 28 mai, Musiq3 célèbre le centenaire de György Ligeti. Au programme : deux émissions spéciales, un concert et une série de chroniques sur notre site pour fêter cette figure majeure de la création musicale du XXe siècle.

A 10h sur Musiq3, suivez les traces de Ligeti au cours d’un Voyage spécial avec Axelle Thiry. Découvrez et redécouvrez ensuite son Concerto, qui sera disséqué par Apolline Jésupret, Stéphane Ginsburgh et Michel Stockhem, sous la baguette de Pierre Solot dans la Table d’écoute (16h).

Petite prolongation le lundi 29 mai à 20h, dans Concert : le Berlin Philharmonic Orchestra, dirigé par Matthias Pintscher, interprétera le Requiem de Ligeti. Une soirée présentée par Vanessa Fantinel.

En digital, vous trouverez sur notre site quatre chroniques de Patrick Leterme dédiées à l’artiste : deux capsules "Je Sais Pas Vous", l’une sur le Requiem et l’autre sur les Etudes pour piano, une séquence "Ce N’est Pas Tout" sur Coding Zero, et une Œuvre à l’Oreille sur les Etudes de Ligeti.