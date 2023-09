Le Centaure, un être à moitié homme et à moitié cheval

Les centaures sont souvent représentés dans l'art et la littérature grecs, et leur image a perduré dans de nombreuses cultures. Ils symbolisent souvent la dualité humaine et animale, ainsi que la lutte entre les instincts sauvages et la raison. Les centaures sont des créatures fascinantes qui continuent d'inspirer l'imagination et d'explorer les aspects complexes de la nature humaine.