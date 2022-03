Le célèbre vignoble des Agaises (Ruffus) en état d’alerte : "On se prépare à affronter le gel"

Ces vignerons sont obligés de s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique. "On pourrait se dire qu’avec le réchauffement climatique il y a moins de gelée de printemps", raconte John Leroy, l’un des patrons de Ruffus et œnologue. "Mais le souci c’est que la végétation sort 4 semaines plus tôt qu’il y a une vingtaine d’années. Avant, on sortait début mai, on avait le repère des Saints de Glaces, on avait deux semaines de sensibilité et moins de risques de gel. Là, on sort début avril donc on a 6 semaines où on est sensible aux risques de gel. Même si on a gagné 1,5 degré, on a toujours des vents polaires qui redescendent et il y en a toujours un qui est plus violent que les autres".