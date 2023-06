Le célèbre guide Fooding arrive enfin en Belgique

Tous les fans de cuisine et de voyage le connaissent, le guide culinaire Fooding, célèbre notamment chez nos voisins français, arrive enfin dans notre beau pays, la Belgique.

Ce guide a fait sa renommée sur une caractéristique : ne pas faire de hiérarchie. Le but est de faire découvrir de belles adresses, originales ou sincères, bios ou naturelles, vegan ou lactose-free. Il y a en a pour tout le monde et on ne donne pas de notes pour pousser une adresse plus qu’une autre.

Dans ce nouveau guide qui sort en Belgique, 400 adresses de restos, bars, caves, commerces d’Ostende à Arlon en passant par Bruxelles et tout le reste du pays.

Fooding (food et feeling) est disponible un peu partout en Belgique juste à temps pour les beaux jours qui nous arrivent (et qui devraient durer tout l’été d’ailleurs).