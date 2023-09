Le célèbre David de Michel-Ange fait l'objet de soins particuliers

C'est l'une des statues les plus connues du monde. Le David de Michel-Ange, qui siège à Florence mesure 5 mètres et fête presque ses 500 ans. Il a donc logiquement besoin de soins particuliers. Chaque recoin de son visage mais aussi de son corps doit être délicatement nettoyé… Au pinceau. Et de manière minutieuse.

C'est pour cela qu'un jour tous les deux mois, la Galleria Dell’Academia doit fermer ses portes pour pouvoir prodiguer ces soins. Une douceur et une attention à la hauteur de l’affection que l’on porte au gardien des lieux.