Le "CE1D 2023" posté sur TikTok est en réalité un document accessible à tous et destinés aux professeurs pour leurs corrections

La vidéo a été vue 20.000 fois et fait régie les TikTokeurs. "Wsh la chance" (sic) ou encore "Dans tous les cas si il a fuité ils vont changer l’épreuve" (sic) peut-on lire dans les commentaires.

Il s’agit en réalité d’un document disponible à tout un chacun et destiné aux professeurs pour se préparer à la correction de l’épreuve. Il est téléchargeable sur le site enseignement.be avec ce commentaire : "Vous pouvez dès à présent vous familiariser avec le nouveau modèle de fiche d’oral, avec la nouvelle grille d’évaluation de l’expression orale (grille unique pour les 2 tâches) ainsi qu’avec la grille d’évaluation de l’expression écrite. À cette fin, nous vous invitons à télécharger le dossier suivant : CE1D – langues modernes – 2023 – exemple fiche EO et grilles EO et EE (PDF)."