Le CDJ a constaté que la RTBF avait manqué de prudence en ne situant pas dans son contexte géopolitique la découverte d’un parchemin évoquée dans son JT

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 27 avril 2022 que la RTBF avait manqué de prudence en ne précisant pas, dans une séquence du JT, que la découverte par des chercheurs relevant de l’Autorité israélienne des Antiquités d’un parchemin biblique dans le " Désert de Judée " était intervenue en territoire palestinien occupé par Israël. S’agissant d’une découverte de nature patrimoniale et sujette à interprétation sur l’occupation originelle des territoires, le CDJ a considéré qu’il s’agissait en contexte de l’omission d’une information essentielle pour comprendre le sujet. Il a néanmoins considéré que cette omission dans la séquence résultait d’un défaut de prudence, et non d’un défaut de distance critique ou d’une volonté quelconque de tromper le spectateur.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.