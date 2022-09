Le CDJ a constaté qu’un montage vidéo Vews (RTBF) destiné aux réseaux sociaux a, faute de précision quant à leur contenu, détourné des images de leur sens, malgré un important et sérieux travail d’investigation préalable

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 7 septembre 2022 qu’une séquence vidéo Vews (RTBF) qui rendait compte des conditions de vie des personnes détenues au Centre fermé de Merksplas durant la période de crise sanitaire avait détourné des images de leur sens initial, à défaut de préciser en sous-titre ou en commentaire que l’incident relaté (la douche d’un détenu dans un couloir) représentait un acte ponctuel de protestation et était antérieur à la période évoquée, et non l’obligation pour tous de prendre leur douche de la sorte. Le CDJ a en revanche conclu que l’enquête du journaliste – et l’article en ligne qu’il avait consacré au sujet également visé par la plainte – avait été menée avec sérieux dans le respect des règles de déontologie (respect de la vérité, vérification, droit de réplique, etc.).

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.