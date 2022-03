Le cdH devient "Les Engagés" : Jérôme de Warzée revient sur cette transformation

La nouvelle est tombée ce week-end, le centre démocrate humaniste, parti centriste présidé par Maxime Prévot se nomme désormais " Les engagés". Pour accompagner ce changement de nom, un nouveau logo et de nouveaux manifestes seront présents.

Rien d’étonnant selon Jérôme de Warzée : "On sent que les racines chrétiennes s’étiolent, le parti ne parle plus de résurrection, car je pense qu’après toutes ces années de galère, même le plus fervent des affiliés sait que Dieu les a aussi abandonnés".