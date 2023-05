Le CD&V lie sa participation au gouvernement à l’indexation des allocations familiales

Sur la VRT, M. Mahdi a critiqué les propositions des deux partis, qui témoignent, selon lui, d’une "méfiance envers les familles". Il estime aussi que ces propositions prouvent l’existence d’une "entente" entre Vooruit et la N-VA.

Au sein du gouvernement, le CD&V milite en faveur d’une indexation complète des allocations. "Des investissements substantiels seront réalisés en faveur des allocations familiales lors des prochaines discussions gouvernementales (après les élections, ndlr), dans le cadre desquelles les montants de base seront à nouveau liés à l’index et les prestations sociales seront renforcées pour les revenus les plus faibles et pour les enfants nécessitant des soins supplémentaires", précise le parti.

Ce dimanche, Mahdi a affirmé : "Nous ne rejoindrons pas le prochain gouvernement flamand sans cette indexation".