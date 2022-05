"Le CD&V est dans un état extrêmement ambitieux", assure Sammy Mahdi malgré les démissions et les mauvais sondages

La semaine dernière, le président du CD&V Joachim Coens a indiqué qu’il remettait son mandat de président du CD&V avant son terme. Cette semaine, c'est au tour du ministre flamand de la Santé Wouter Beke - également du CD&V - d'annoncer sa démission. Après ces deux démissions successives, quel avenir pour le parti des chrétiens-démocrates flamands et, plus largement, quelles conséquences pour le gouvernement fédéral ? Sammy Mahdi (CD&V) est l'invité de Matin Première ce vendredi au micro de François Heureux et Thomas Gadisseux.

L'actuel Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration a annoncé sa candidature pour reprendre les rennes du CD&V. Une élection qui pourrait le projeter à la tête du parti, mais dans quel état ? "Le CD&V est dans un état extrêmement ambitieux. Je pense que le parti a beaucoup de choses à offrir aux gens", estime-t-il.

Et de citer les avancées mises en place grâce aux chrétiens-démocrates, notamment Annelies Verlinden (ministre de l'Intérieur) et Vincent Van Peteghem (ministre des Finances) au fédéral et Hilde Crevits (ministre de l'Economie) et Benjamin Dalle (ministre de la Jeunesse) à l'échelon régional. "Nous sommes un parti qui gouverne", constate-t-il. "Je pense que les gens veulent surtout savoir ce qu'on fait pour leur pouvoir d'achat et leur sécurité".

Je pense qu'il est important pour le parti à un moment donné de montrer quels sont nos principes, quels sont les moments où on ne fléchit pas.

C'est la seconde fois que Sammy Mahdi se lance dans la course à la présidence du CD&V après sa défaite face à Joachim Coens en 2019. Pourquoi retenter sa chance aujourd'hui ? "Je constate que le parti aujourd'hui, même si nous avons des postes importants, a besoin d'être renouvelé. Il doit peut-être avoir un autre dynamisme, une autre façon de communiquer et de préparer sa stratégie. (...) Je pense qu'il est important pour le parti à un moment donné de montrer quels sont nos principes, quels sont les moments où on ne fléchit pas".