Le CD&V critique la décision de Ben Weyts de retirer les bourses d'étude des jeunes russes

Le recteur de la KULeuven, Luc Sels, a ainsi dit, sur Twitter, que l'université catholique de Louvain continuait à accueillir et à soutenir les étudiants russes. "À long terme, il s'agit probablement de notre contribution la plus importante à une meilleure compréhension mutuelle entre l'Union Européenne et la Russie. Suspendre la coopération institutionnelle est une chose, laisser les étudiants en payer le prix en est une autre", a jugé Luc Sels.

Pour le député CD&V Brecht Warnez, l'enseignement supérieur est l'"une des meilleures armes contre les médias d'État et les opinions censurées de la Russie. Nous devons donc continuer à admettre les étudiants russes qui veulent acquérir des connaissances ici. De plus, il est plus intéressant d'examiner ce type de sanctions au niveau de l'Union européenne", a-t-il dit.