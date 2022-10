Le CD a 40 ans : 6 albums et chansons qui ont marqué son histoire

40 ans plus tard, le CD vit encore, mais peut-on parier sur 40 ans de vie supplémentaire ? Pour cause, depuis 2002, les ventes sont en chute libre. L’arrivée du baladeur MP3 puis, très vite des plateformes de streaming musical font passer la musique de numérique et physique à virtuelle.

Et pour en rajouter une couche, depuis quelque temps, le vinyle retrouve une certaine popularité. Le vintage est très à la mode et la platine redevient appréciée pour ses qualités sonores et son grain inégalable.

Pourtant, un petit village résiste encore et toujours à l’envahisseur. Face au vinyle comme objet coûteux de collection, le CD reste quand même le support physique majoritairement vendu car il est plus abordable. En plus, beaucoup de gens ont encore un lecteur CD dans leur voiture.

Et parmi le genre qui se vend encore abondement sous forme de Compacte Disque aujourd’hui, il y a le rap français. C’est ainsi qu’en 2021, OrelSan a vendu 140.000 exemplaires de son album Civilisation, uniquement en CD. Un album sur lequel on retrouve notamment La quête, une des chansons phare du rappeur. En 2022, le CD est déjà un format avec lequel on surfe sur la nostalgie pour les ados des années 2000. Par ailleurs, pour Sophian Fanen, "Quand on parle au public du rap, on parle à un public très populaire. Sortir un album en vinyle, cela serait snob de la part d’Orelsan".

Le tour du disque semble définitivement bouclé.