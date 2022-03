Le CBD, une solution pour mieux dormir ?

Le CBD favorise-t-il l'endormissement ? Selon un sondage réalisé par la marque de CBD Yogah*, la prise de cannabidiol permet de mieux dormir. Au total, "8 consommateurs de CBD sur 10 ont observé une nette amélioration sur leur sommeil", précise l'étude. Pour réaliser leur étude, les spécialistes ont interrogé en février un panel de 500 adultes consommateurs de CBD.

86% des répondants souffrent de troubles du sommeil, révèle le sondage* réalisé par la marque de CBD Yogah auprès de ses utilisateurs. Insomnie, somnambulisme ou encore apnée du sommeil perturbent leur repos. Mal dormir peut avoir des conséquences sur la qualité de la vie quotidienne.

"95% des sondés déclarent que ces troubles gâchent leur quotidien", selon l'étude.

"Le manque de sommeil perturbe l'équilibre sur les plans physique, psychologique et cognitif et génère des effets secondaires indésirables et néfastes sur la qualité de vie et la santé", présente l'étude.

Après un repos tronqué, les "petits dormeurs" peuvent noter une fatigue mentale caractérisée par "une diminution de la concentration, troubles de la vigilance, manque d'énergie". Il peut également y avoir des troubles de l'humeur et de la fatigue.

Les effets sur la santé peuvent aussi se faire sentir. Mal dormir entraîne un "affaiblissement du système immunitaire : infections diverses", précise l'étude. Enfin, le métabolisme peut être perturbé, entraînant "surpoids, accidents vasculaires cérébraux, diabète, hypertension artérielle..."