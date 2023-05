Le caviar de labo, un nouveau luxe éthiquement plus acceptable ?

Dans les laboratoires qui produisent de la nourriture sous microscope, on ne fabrique pas que du steak ou du filet de poisson. On tente aussi de reproduire des mets de luxe comme le caviar, notamment pour trouver une issue à la problématique du bien-être animal.

De la viande, du saumon, du thon ou même des huîtres... Et maintenant du caviar ! Une start-up sud-coréenne a annoncé il y a quelques jours avoir réussi à mettre au point des œufs d'esturgeon sous microscope. Rien n'est dit sur la recette si ce n'est qu'elle est à base de crevettes et d'algues et qu'elle s'inspire de la variété de caviar osciètre. Ce caviar de laboratoire aurait un goût iodé moins prononcé et une texture différente de celle du caviar traditionnel. Mais surtout, CellMeat s'enorgueillit de proposer le fameux mets de luxe sans avoir besoin de tuer un seul esturgeon.