Le cauchemar en Grèce : de multiples incendies embrasent le pays, une enquête ouverte

Le deuxième front le plus important est aux portes de la capitale. En pleine nuit, une maison de retraite a été évacuée dans les faubourgs d’Athènes, car la fumée des incendies des banlieues limitrophes couvre une partie du ciel de la capitale. Des messages sont envoyés sur les GSM de la population pour annoncer les évacuations de plus en plus nombreuses.

Les îles de Samothrace et d’Eubée notamment flambent également et la colère gronde. Les Grecs reprochent au gouvernement conservateur de n’avoir pas renouvelé le matériel dépassé des pompiers et surtout de n’avoir pas embauché les quelque 4500 pompiers nécessaires pour combattre les feux dans le pays.