Le cauchemar du PSG continue : la lutte pour le titre en Ligue 1 est-elle relancée ?

A se croire trop beau, trop vite, on se prend souvent les pieds dans le tapis. Demandez plutôt aux joueurs du PSG ce qu’ils en pensent. Au soir de la 27e journée de Ligue 1, il y a moins de deux mois, les Parisiens comptaient dix points d’avance sur la concurrence et semblaient tranquillement filer vers leur 11e titre. Aujourd’hui, l’avance du club de la capitale a fondu. Après un nouveau revers, concédé ce week-end sur la pelouse de Lorient, voici en effet le PSG à portée de fusil d’un OM qui recommence à rêver. Les Parisiens n’ont désormais plus que cinq points d’avance à cinq matches de la fin. Vont-ils tout perdre, conférant à cette saison difficile des allures de cauchemar… jusqu’au bout ?

Au sortir de la nouvelle désillusion collective du PSG contre Lorient, il n’y avait qu’à voir l’attitude désabusée de Luis Campos pour comprendre l’étendue des dégâts. Au micro de Canal + Sport, le "conseiller foot" des Parisiens a tenté de garder la face. Pourtant, très vite, son optimisme de façade a laissé place à une franche inquiétude, transpirant à travers le moindre de ses propos.

"C’est important de dire aux supporters qu’on comprend très bien qu’ils sont déçus aujourd’hui", a-t-il consensuellement entamé, comme pour se prémunir de ce qui allait suivre. "Je viens de revenir du vestiaire, j’ai vu toute une équipe très déçue de la défaite. C’est vrai que c’est dur mais il faut réagir vite. On est premiers du championnat. Il ne faut pas perdre la tête, continuer notre travail et aller chercher ce titre. Tout le monde doit être ensemble. Je pense que c’est le cas mais c’est dur quand on perd un match comme ça. Ce que j’attends, c’est une réaction […] On va le faire, je suis sûr, on ne doit pas perdre la tête. On peut faire mieux, on doit faire mieux, on n’a pas tout fait pour gagner ce match."

Alors remontrance collective ou tentative de booster ses troupes ? Vous vous ferez votre propre avis. Toujours est-il que sa dernière phrase est particulièrement éloquente. "On n’a pas tout fait pour gagner ce match."

Que sous-entend-il ? Que derrière les strass et les paillettes qui obnubilent "ses" Parisiens, les joueurs ne parviennent plus à se retrousser les manches ? Que le ressort est cassé ? Que le problème est mental ? Sans doute un peu de tout ça.