Le catalogue de Frank Zappa a été racheté à son tour

Universal Music Group (UMG), leader mondial en la matière, vient d’annoncer un accord avec Moon, Dweezil, Ahmet et Diva Zappa concernant le gigantesque héritage laissé par Frank Zappa. On pense à tous ses enregistrements, ses chansons iconiques, ses films, et le contenu complet de ses mythiques archives.

Quatre décennies de travail prolifique ont laissé une quantité impressionnante de matière qui appartiendra désormais au groupe Universal Music, dont "Watermelon In Easter Hay", "Cosmik Debris", "Peaches En Regalia", "Uncle Remus", "Joe's Garage" et des centaines d’autres.

Frank Zappa est mort à 52 ans d’un cancer de la prostate et a été intronisé à titre posthume au Rock And Roll Hall Of Fame en 1995 et récompensé par la Recording Academy en 1997.