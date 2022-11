Le casting de "Love Actually" se réunit pour une émission spéciale 20 ans

Si on vous dit, "L’amour est partout, tout le temps et même là où on ne s’y attend pas" vous pensez forcément à ce mythique film de noël sorti en 2003. Cette comédie romantique incontournable réalisée par Robert Curtis met en scène un casting 5 étoiles de Hugh Grant, Colin Firth à Alan Rickman en passant par Liam Neeson ou encore Emma Thompson.

Pour ses 20 ans, le casting du film Love Actually va se retrouver pour une émission spéciale. Intitulé "The Laughter & Secrets of Love Actually, 20 Years Later", le programme rassemblera le réalisateur et une partie du casting pour examiner "comment le film est devenu une tradition de Noël bien-aimée et un succès mondial, avec un nouvel aperçu des secrets des coulisses et des scènes emblématiques". Découvrez la bande-annonce de ce programme où le petit Sam (Thomas Brodie) a bien grandi.

L’émission sera diffusée sur ABC News le 29 novembre prochain avec des interviews de "Hugh Grant, Emma Thompson, Bill Nighy, Laura Linney, Thomas Brodie-Sangster et Olivia Olson" peut-on lire dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que le casting se réunit. En 2017, le court-métrage "Red Nose Day Actually" avait rassemblé les acteurs pour une association caritative.

Peut-être va-t-on revoir la danse mythique de Hugh Grant au 10 Downing Street ? et connaître ses secrets de tournage...