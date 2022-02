Le casting de "L’auberge espagnole" se retrouve pour la suite de la saga

Suite au décès de leurs grands-parents, le frère et la sœur héritent d’un immeuble à Athènes. Tom se rendra alors dans la capitale grecque pour régler les problèmes administratifs tout en espérant repartir du bon pied avec sa sœur, avec qui il entretient une relation compliquée. Tom et Mia seront confrontés à vivre une expérience plus ou moins similaire à celle de leurs parents : partager un appartement avec d’autres Européens. Jeunes adultes d’une autre époque, ceux-ci vivront une aventure bien différente de celle de Xavier et Wendy…