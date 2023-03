Le cast de "Everything Everywhere All at Once" déjà réuni dans "American Born Chinese"

Après les avoir vus dans "Everything Everywhere All At Once", vous pourrez revoir Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu et James Hong dans la série "American Born Chinese", comme nous le montre ce tout nouveau teaser.

Everything Everywhere All At Once s'est imposé comme le grand vainqueur de la 95e cérémonie des Oscars. Le film des Daniels a remporté 7 statuettes pour 11 nominations, et pas des moindres ! Michelle Yeoh a remporté le prix de la meilleure actrice, faisant d'elle la première femme Asiatique à obtenir cet Oscar. Ke Huy Quan, qui joue son mari dans le film, a lui remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, alors qu'il n'avait plus passé d'auditions depuis une vingtaine d'années. Les époux Wang ont conquis les cœurs des spectateurs, et ça tombe bien, puisqu'on va pouvoir les retrouver dans la série American Born Chinese, adaptée de la bande dessinée de 2006 de Gene Luen Yang.

American Born Chinese raconte l'histoire de Jin Wang (incarné par Ben Wang), jeune garçon sino-américain qui peine à trouver sa place dans une banlieue majoritairement blanche de San Francisco. L'arrivée d'un nouvel élève chinois dans sa classe va le pousser à se confronter à sa propre identité. Mais très vite, les choses vont se compliquer, jusqu'à se retrouver au centre d'une bataille entre les dieux de la mythologie chinoise.

Kevin Yu, producteur de la sitcom Bob's Burgers, est le showrunner de la série. Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux soit le premier Marvel avec un superhéros asiatique, a dirigé plusieurs épisodes. American Born Chinese sera disponible le 24 mai sur une grande plateforme de streaming.

En bonus, retrouvez les discours émouvants de Michelle Yeoh et Ke Huy Quan aux Oscars.