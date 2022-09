Le casse-tête diplomatique des funérailles d’État d’Elizabeth II à Londres.

Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont à Londres pour les funérailles d’État de la reine Elizabeth II, véritable casse-tête sécuritaire et diplomatique entre privilèges accordés à certains et invités controversés. L’abbaye de Westminster accueillera quelque 2000 personnes. De nombreuses têtes couronnées ont notamment confirmé leur présence aux funérailles de la souveraine, qui a régné pendant plus de 70 ans.