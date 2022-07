Le casse-tête de la mobilité au Heysel: le concert des Stones et les autres de cet été vont servir de test pour les solutions STIB, vélo, et parkings

Ce 11 juillet, les Rolling Stones seront de retour à Bruxelles dans le cadre de leur tournée Sixty, 46 ans après leur dernier concert bruxellois. On attend 50 à 60.000 personnes au stade Roi Baudouin.

Les fans des Stones seront aux anges. Mais avant, pendant et après le concert, ce sera peut-être moins le cas pour les habitants du plateau du Heysel. D’autant que cet été, il y aura six autres concerts dans l’enceinte des Diables rouges avec les deux dates d’Ed Sheeran fin juillet et les quatre soirs de Coldplay début août.