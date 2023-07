Le casque Apple Vision Pro sera vendu uniquement sur rendez-vous

Rappelons qu’à son lancement, le casque ne sera en vente qu’aux Etats-Unis. De plus, les vendeurs devront proposer des bandeaux et des joints d'étanchéité (pour la lumière) en plusieurs tailles, ce qui compliquera encore plus les tests et l’éventuel passage en caisse. "Les consommateurs peuvent avoir besoin de tailles très différentes, ce qui signifie que les magasins devront proposer des accessoires supplémentaires si, par exemple, une personne veut laisser quelqu'un d'autre essayer son appareil ou si la taille de son visage change", précise Mark Gurman.

Bref, entre sa disponibilité limitée, son prix (le casque débutera à 3.500 dollars) et les différentes tailles d’accessoires, Apple devra se montrer à la hauteur afin de relever son pari. Finalement, la partie technique, bluffante dans les vidéos présentées lors de la récente Keynote, semble presque être le point le plus simple de toute cette opération.