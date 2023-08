La société du cash est une société de liberté. C’est une société où l’anonymat est encore préservé et c’est une société où l’on peut décider de donner quelques euros à mendiant ou une récompense à ses petits enfants sans être tracés par l’administration fiscale ou n’importe quelle autre autorité, qu’elle soit bancaire ou pas. Or, il ne faut pas se le cacher, le cash est en train de mourir, tout doucement, mais sûrement.

Pour vous en convaincre, il suffit de regarder les derniers chiffres livrés par la Banque centrale européenne. Les paiements en espèces représentaient en 2022 environ 59% des transactions en magasins en zone euro. Alors vous me direz que 50% c’est pas mal, ce n’est pas du tout la mort du cash. Oui, sauf qu’en 2016, les paiements en cash représentaient 80% des transactions en magasin. Le cash est en très fort déclin. La faute à qui ? Au COVID qui a favorisé l’usage de la carte pour des raisons sanitaires. Aussi aux banques qui ferment de plus en plus des distributeurs de billets et rendent l’accès au cash très difficile. C’est aussi la faute aux commerçants, aux festivals. Si vous avez participé à un festival musical en, vous aurez constaté quoi ? Que les transactions sur place achat de boissons, de nourriture se font quasi exclusivement via des bracelets rechargés par carte bancaire bien souvent, un gain de temps incroyable pour les organisateurs, ça évite les vols, le stockage, etc. Une perte de liberté pour les festivaliers. Ou l’interdiction d’imprimer des tickets de caisse en magasin, présenté comme une victoire pour l’environnement. En façade, oui, un ticket consomme plus de litres d’eau et plus de papier qu’un ticket dématérialisé, mais on oublie juste que si ce ticket est envoyé ensuite par mail, il consomme en revanche plus de CO2.