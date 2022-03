Le Cas Pucine : "Quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'autres femmes ventriloques"

À seulement 23 ans, Le Cas Pucine est déjà une artiste accomplie, qui vit pleinement de son travail. Une performance tant au vu de son âge que de son genre. Elle a ouvert la voie aux femmes dans le domaine de la ventriloquie. "Quand j'ai démarré, il n'y avait pas du tout d'autres femmes, là il y en a quelques unes aux États-Unis qui émergent c'est chouette" se réjouit-elle.

Mais le duo voit encore plus loin. Une bande dessinée de leurs aventures pourrait éventuellement sortir. "Ce que j'aime bien faire après les dates parce qu'il se passe toujours plein de trucs en tournée, je ne veux pas oublier. Je fais donc des planches de BD par ville où on va parce qu'il y a toujours des anecdotes. Peut-être qu'un jour cela sortira" déclare-t-elle, tout en dévoilant d'autres projets qu'elle garde dans un coin de la tête : une mini-série et un dessin animé. "J'aimerais bien prêter ma voix à Eliott dans un dessin animé, cela me ferait bien rigoler".

Avant cela, rendez-vous un peu partout en Belgique pour les retrouver sur scène :