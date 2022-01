Le cas Ousmane Dembélé irrite le Barça : en fin de contrat, le Français reste flou sur son avenir

Paria du noyau barcelonais vu ses retards à répétition et son hygiène de vie contestable, Dembélé divise. Le quotidien Sport prédit trois scénarios possibles avant le 31 janvier, date de la fin du mercato hivernal. Première option : le joueur signe un nouveau contrat et se remobilise. A 24 ans, il a encore un avenir immense devant lui, s'il décide de prendre sa carrière en main. Deuxième option pour le Barça : vendre le joueur d'ici la fin du mercato d'hiver. Le Barça a clairement exposé le joueur sur le marché des transferts. Cela lui permettrait de récupérer quelques deniers ainsi qu'un contrat généreux, ce qui ne serait pas de refus pour un club en difficulté financière. Mais les candidats pour une acquisition hivernale ne se bousculent pas. La troisième option est la plus chaotique : le joueur refuse de signer un nouveau contrat, refuse également de partir en janvier et va s'asseoir en tribune jusqu'au terme de la saison, où il pourra signer dans le club de son choix.