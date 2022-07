Le cas Joel Embiid, révélateur du phénomène des naturalisations sportives ?

Fournier fait référence au fait que Joel Embiid puisse être naturalisé par pur opportunisme sportif, et non pas par attachement réel ou familial à la France. L’intérêt entre la France et Embiid serait réciproque : avec le Camerounais, la France aurait une réelle chance de briser la suprématie Américaine aux Jeux Olympiques. Embiid, lui, n’a quasiment aucune chance de titre international majeur avec l’équipe du Cameroun. Mais comme annoncé par les proches du joueur, ce serait bien la fédération qui aurait fait le premier pas vers le joueur.

Les liens qui unissent Embiid à la France sont assez minces, comme il l’expliquait lui-même en 2018 : "Je ne viens pas de France. J’y ai de la famille. Pour l’instant, je n’ai pas eu d’offres, du Cameroun, de la France ou d’ailleurs, mais on ne sait jamais."

D’autres joueurs se sont exprimés sur la situation : Nicolas Batum, capitaine des Bleus depuis 2018 et évoluant avec les Clippers de Los Angeles, a réagi dans un entretien accordé à l’Equipe : "Je peux comprendre que cela dérange éthiquement, mais d’un point de vue basket… Je me mets des deux côtés : joueur-capitaine, mais aussi fan ! Et une raquette Embiid-Gobert, p***n ! Donc voilà, éthiquement, je comprends, mais " baskettement"… ".

Le cas de Joel Embiid est loin d’être le premier en termes de naturalisation dans le monde du sport. Ce ne serait pas non plus la première fois qu’un sportif change de nationalité par pur intérêt sportif et non pas par attachement à une nation, et encore moins la première fois qu’une telle situation divise les observateurs.

Les exemples sont nombreux, mais les règles changent souvent en fonction des fédérations, et des différents sports. Il serait impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les disciplines et sportifs concernés. Mais les cas semblent se multiplier, et le phénomène se normaliser.

Depuis longtemps, de nombreux sportifs ont eu à choisir entre deux, parfois même trois nationalités. C’est surtout vrai pour les pays d’immigration : beaucoup ont le choix entre des pays européens et des pays colonisés par les premiers, principalement en Afrique. Lorsque la question de la sélection nationale se pose, par exemple dans le football, les joueurs sont face à un dilemme : choisir le pays de naissance ou celui d’origine. Le Diable rouge Romelu Lukaku, d’origine congolaise mais né à Anvers, aurait notamment pu choisir de jouer pour les Léopards plutôt qu’avec la Belgique.

Mais souvent, bien que les attaches culturelles et sentimentales soient fortes, les sportifs finissent par choisir la sélection avec le niveau le plus élevé parmi celles qu’ils ont à disposition. Les exemples des équipes nationales belges ou françaises en sont représentatifs, avec de nombreux joueurs issus de l’immigration. Les enjeux sont nombreux, notamment financiers, prestigieux, culturels… Les sélections les moins cotées finissent bien souvent par accueillir les joueurs moins en vogue, même si certains font des choix forts, en dépit d’une réussite sportive plus certaine avec une des nations disponibles.