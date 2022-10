Le carton, le divorce, la déception... 5 faits marquants du Rallye de Catalogne

La cinquième tentative a été la bonne pour Sébastien Ogier, huit fois Champion du Monde, qui a opté pour un programme partiel en WRC en 2023. Passé tout près de la victoire au Monte-Carlo, au Safari et en Nouvelle-Zélande, le Français a enfin débloqué un compteur qui n'avait plus bougé depuis Monza il y a onze mois.

Il comptabilise désormais 55 succès. 54 en compagnie de son copilote historique, Julien Ingrassia, et 1 avec son nouveau copilote, Benjamin Veillas, 44 ans.

"C'était mon cinquième rallye depuis onze mois, je ne cogitais donc pas plus que ça !, a souligné Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. Mais c'est un grand plaisir de gagner à nouveau, surtout au terme d'un week-end où la compétition était bien présente, et où il a fallu attaquer du début à la fin pour faire la différence. Ma seule crainte du jour, c'était de crever. Cela aurait été difficile à accepter une fois de plus de perdre sur crevaison après le Monte-Carlo."