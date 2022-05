Le CarPlay d’Apple s’invite (de force) dans les Tesla

Gapiński explique que les options de CarPlay sont totalement compatibles, et il est possible d’utiliser les boutons du volant pour contrôler l’interface. De plus, des applications absentes des Tesla, comme Google Maps, Apple Maps ou Apple Music sont disponibles.

Pour bidouiller votre Tesla, le développeur a mis au point un site, avec toute la documentation nécessaire pour vous lancer. Attention, la marche à suivre est un peu compliquée. Et pour tous les autres, sachez que l’entreprise Alpine a confirmé au site 9to5Mac qu’un appareil compatible CarPlay est en préparation, et permettrait, via un nouvel écran, de profiter de la solution d’Apple dans les Tesla.