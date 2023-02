Le "Carolo Street Art Tour" commenté par la Famille Bonvoyage

De plus en plus de villes comprennent le pouvoir d’attractivité du Street Art et proposent des circuits découverte dont l’art urbain est le fil conducteur.

Charleroi a fait office de pionnier en Belgique, comptant parmi les premières cités à offrir ses murs aux grapheurs et artistes de tous horizons. C’est donc tout naturellement au Pays Noir que nous vous emmenons pour découvrir le Carolo Street Art Tour.