Le carnet d'Indiana Jones, Lucifer et la cathédrale de Liège

Le père d'Indiana Jones a sans aucun doute visité la Cathédrale de Liège ! Ca vous semble fou ? Rappelez-vous le film Indiana Jones et la dernière croisade. Dans le récit, le héros se sert d'un carnet. Des reproductions de ce carnet se vendent dans le monde entier. Un dessin de ce carnet représente une statue de Lucifer qui se trouve... à la cathédrale de Liège !

Notre informateur nous donne rendez-vous à la cathédrale, derrière la chaire de vérité, face à la très belle statue de Lucifer. Alexandre est historien. Il a apporté un livre. Ou plutôt, un carnet. "C'est le journal d'Indiana Jones, dans Indiana Jones et la dernière croisade. Le héros a un journal qui permet de localiser le Saint Graal et dans lequel Henry Jones senior, le père, a rassemblé toutes les informations qu'il a pu trouver au cours de sa vie. Et Indiana Jones, lorsqu'il est amené à chercher le Saint Graal, va utiliser ce journal".

Celui d'Alexandre Alvarez est une reproduction bien sûr, créée pour les cinéphiles, qui se vend dans le monde entier et qui contient un détail très étonnant. "Ce détail se trouve à la page 19 du carnet. On y voit la statue du Lucifer de la cathédrale de Liège. C'est un dessin qui est associé à des écritures censées être des indices qui permettent de localiser le Saint Graal".

Cette statue de Lucifer dans la cathédrale de Liège est de style romantique, sculptée en 1848 par l'anversois Guillaume Geefs. Le père d'Indiana Jones n'avait pas mauvais goût. "Elle est très belle et le public ne s'y trompe pas". Une jeune demoiselle passe derrière nous. Elle photographie le Lucifer. Elle est flamande et a bien reconnu le Diable. Il est mooi sourit-elle.

Si vous aimez le cinéma, si vous avez adoré la dernière croisade, vous voilà obligés de visiter la cathédrale Saint-Paul de Liège.