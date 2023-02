Au milieu de ces deux longues semaines de congés scolaires, un évènement se prépare à la Salle Philharmonique de Liège. " Le carnaval des animaux " de Camille Saint-Saëns est proposé dans une version largement revue et augmentée. Mise en scène : Luc Petit. Production : Les Nocturnales avec la complicité de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

On connaît tout l’amour que porte Luc Petit pour le spectacle grand public. A travers cette nouvelle production, le metteur en scène belge ne déroge pas à la règle. Sur scène, dix solistes de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège sont rejoints par des danseurs, des figurants, des acrobates et toute une galerie de marionnettes surdimensionnées.

Un seul et unique élément de décor dédouble l’espace. Un immense miroir surplombe le plateau, se métamorphose en écran géant et entraîne petits et grands – toute la faune et la flore du parterre de la Salle Philharmonique – dans un bestiaire animalier. Spectacle tout public, " Le carnaval des animaux " s’inspire librement de l’œuvre de Camille Saint-Saëns pour rapidement s’en éloigner et traverser en musique tout l’éventail du règne animal.

Le metteur en scène Luc Petit au micro de François Caudron